Хинштейн: освобожденных из украинского плена жителей обеспечат всем необходимым

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн написал в Telegram-канале , что вернувшиеся из украинского плена куряне будут обеспечены всем необходимым.

«Наши жители будут обеспечены всем необходимым: спальными местами, едой, одеждой», — отметил он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что между Москвой и Киевом начался обмен пленными. Россия вернула домой 270 военных и 120 мирных жителей, которые попали в плен во время вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область. Президент США Дональд Трамп поздравил страны с началом реальных действий в рамках достигнутых договоренностей в Турции.

Россия и Украина договорились произвести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» во время первого раунда возобновившихся мирных переговоров, которые состоялись 16 мая 2025 года. Эти переговоры — возобновление диалога, который Киев прервал весной 2022 года.