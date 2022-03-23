РИАМО - 23 мар. В Красногорске проходят торги по аренде земельного участка площадью 700 «квадратов». Объект расположен в р.п. Нахабино на ул. Московской, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В аукционе смогут принять участие только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Арендатор может разместить на участке объекты капитального строительства, предназначенные для оказания бытовых услуг населению, такие как: мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, прачечные, химчистки и т.д.

Участок можно получить в аренду на 13 лет и 2 месяца. Стартовая цена – 540 348 рублей в год.

Расположение участка имеет потенциал для развития бизнеса в сфере бытовых услуг. Там много частных домов, но мало организаций отрасли обслуживания в пешей доступности. Специалисты уверены, что объект будет пользоваться спросом среди жителей.

Кроме того, сам участок удобно расположен. Он находится в 550 м от станции МЦД Нахабино, в пешей доступности от остановок общественного транспорта.

Заявки на аукцион принимаются до 16 мая на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 77332). Аукцион состоится 18 мая.