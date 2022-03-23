РИАМО - 23 мар. Вечером в среду в работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных downdetector.ru.

71% пользователей отмечает сбой при подключении к северу, 20% указывают на проблемы с приложением, у 9% есть проблемы при получении сообщений.

Так, сбой наблюдается у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Эстонии, Узбекистана и т. д.

Telegram — бесплатный кроссплатформенный мессенджер для смартфонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов.