Достижения Подмосковья отметили на отраслевом дне на выставке «Россия» на ВДНХ

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова представила правительство региона на международной выставке-форуме «Россия» в день национальных приоритетов «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

«Московская область сегодня участвовала в Дне национальных приоритетов «Инфраструктура для жизни». Есть достаточно хорошие итоги нашей работы. На сегодняшний день Московская область в продолжении последних 10 лет лидирует по вводу жилищного строительства в стране. Нужно отметить, что мы активно участвуем в разработке проектов комплексного развития территории. КРТ — это механизм, который позволяет не только развивать территории в части жилищного строительства, но и подводить дороги, строить социальные объекты и, соответственно, расселять наших жителей из ветхих бараков в комфортное жилье», — сказала глава Минжилполитики региона Инна Федотова.

Вместе с министром жилищной политики участие в мероприятии приняли главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина и первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Черепанов.

«Проект «Инфраструктура для жизни», который здесь представлен на федеральном уровне, у нас по поручению губернатора реализуется с 2014 года. По части инфраструктурных объектов — это порядка 1 тыс. мероприятий, которые выполнены за 10 лет. Потрачена большая сумма денег из регионального бюджета, порядка 120 млрд рублей. Благодаря этому качество жизни 2,5 млн жителей улучшилось. В том числе в первую очередь качество воды, и другие экологические показатели. Отрадно, что сегодня Федерация оказывает здесь поддержку нашим региональным проектам. Из этой суммы порядка 120 млрд рублей уже сегодня мы понимаем, что почти половина — это средства федеральной поддержки. Благодаря этой поддержке мы и дальше будем улучшать качество жизни наших жителей», — добавил Черепанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.