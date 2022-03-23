РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 мар. В 2021 году в Никитском административном округе Домодедова отремонтировали 43 контейнерных площадки, сообщил начальник территориального отдела Никитского административного округа Валерий Петров.

Отчет администрации перед населением провели в Никитском административном округе Домодедова в среду. На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский, депутаты округа и другие.

Муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» был выполнен демонтаж 385 незаконных рекламных конструкций, ремонт 37 игровых элементов на детских площадках, вырубка и санитарная обрезка 60 деревьев, ремонт 43 контейнерных площадок», – сказал Петров.

Он добавил, что также в прошлом году отремонтировали 4 шахтных колодца и установили 2 информационные доски.