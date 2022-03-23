РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мар. В Пестовском парке, расположенном в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи, началось строительство нового веревочного парка, сообщается на странице Объединенной дирекции парков городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Техническое открытие парка запланировано на конец апреля. Так что уже этой весной жители округа смогут весело и активно провести время на новой локации.

Деревья при строительстве веревочного не используются - конструкции будут устанавливаться на стальные 10-метровые опоры.

Также в этом году планируется благоустроить парк «Пехорка лес» в Балашихе. Там появятся новые зоны отдыха с деревянным настилом, оборудуют детские и спортплощадки, беговые дорожки, установят навигацию, освещение и видеонаблюдение.