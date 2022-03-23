РИАМО - 23 мар. Движение поездов на Савеловском направлении Московской железной дороги и МЦД-1 восстановлено, железнодорожные составы движутся с отклонением от графика, сообщает пресс-служба МЖД.

Поезда начали курсировать по обоим путям направления в 19:14. Задержка в движении поездов вызвана работой правоохранителей на станции Лобня.

Так, составы временно прекратили движение на участке Лобня – Марк. Также было приостановлено движение поездов на Белорусском направлении поездов.

Позднее поезда возобновили движение в сторону Московской области.