РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мар. В среду на заседании фракции «Единая Россия» в совете депутатов Балашихи обсудили новые меры поддержки семей с детьми, в которых доход на человека ниже регионального прожиточного минимума - 14,7 тыс. рублей, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи также приняли участие депутаты регионального парламента Николай Черкасов и Владимир Шапкин. Депутаты подвели итоги совместной работы в январе и феврале. Всего было проведено 60 приемов жителей, 16 отчетов о работе за прошлый год, более 30 волонтерских мероприятий. Ефимов также рассказал о новых мерах, направленных на поддержку семей с детьми, в которых доход на человека ниже регионального прожиточного минимума.

«Сегодня – это 14,7 тыс. рублей. Меры поддержки предусматривают с 1 апреля выплаты пособий в размере 7, 10 или 14 тыс. рублей в зависимости от дохода семьи. В Подмосковье эта мера поддержки коснется около 50 тыс. семей. Важно то, что это не разовая мера, а ежемесячное пособие», - сказал Ефимов.

Он попросил довести информацию до жителей, разъяснить условия и порядок получения выплаты.

Руководитель фракции, председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов вышел с инициативой переноса ежемесячного дня заседания со среды на вторник. Он отметил, что этот вопрос обсуждался на расширенном заседании Совета фракций.

«Важно, чтобы областные депутаты могли в очном режиме принимать участие в наших заседаниях, где мы обсуждаем те задачи, которые ставят перед нами горожане. Еще одна причина – это день подготовки выпуска газеты «Факт», которая выходит по четвергам. Мы не всегда успеваем отправить публикацию в газету. Сдвигая заседание Совета на вторник – этот вопрос будет решен», - отметил Попов.

Депутаты поддержали инициативу.

«Среда и четверг - это думские дни. А для нас важна совместная работа с муниципальными коллегами, в том числе приемы горожан, отчеты, контроль строительства и ремонта социальных объектов. Вторник – удобный день», - добавил Шапкин.

На заседании депутаты также обсудили ход специальной военной операции по защите жителей Донбасса, работу по широкому информированию населения через свои Telegram-каналы и социальные сети, а также старт программы инициативного бюджетирования Московской области.