РИАМО - 23 мар. В текущем году в медицинских учреждениях Московской области запланировано открыть 10 «Добрых палат» для детей, которых изъяли из семей и временно разместили в больницах, сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

Идея создать уютные и комфортные уголки для маленьких пациентов в медучреждениях региона появилась у депутата Мособлдумы Линары Самединовой в 2019 году. Тогда в соматическом отделении центральной районной больницы Электростали появилась первая «Добрая комната». Проект был поддержан губернатором Андреем Воробьевым и региональным отделением ЕР.

«Мы планируем расширить наш вектор и открыть 10 «Добрых палат». Речь идет о палатах для детей, которых изъяли из семей и временно разместили в медицинских учреждениях. В этом году мы хотим сделать упор на эти «Добрые палаты»: с августа по декабрь запланировано открытие 10 таких палат. Но отмечу, что проект «Добрая комната» не прекращается», – отметила Самединова.

По ее словам, данные мультиформатные пространства в медорганизациях области будут и дальше создаваться, а волонтеры продолжат эту работу.

Работа волонтеров

В среду секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов встретился с волонтерами регионального партпроекта «Добрая комната».

Как уточнил Брынцалов, проект «Добрая комната» создан для детей, которые проходят лечение в больницах или посещают поликлиники. В рамках него появились такие уголки, которые заряжают ребят положительными эмоциями, отвлекают от неприятных процедур.

Он добавил, что благодаря активному участию ребят из «Российских студенческих отрядов», которые являются партнерами проекта, «Добрая комната» получила поддержку Фонда президентских грантов. Это помогло открыть еще 20 объектов в Подмосковье.

«В этом проекте приняли участие 68 ребят из наших студенческих отрядов – это наши волонтеры, которые всегда помогают. Хоть основная цель нашей организации – содействие трудоустройству молодежи, но мы реализуем и много добровольческих проектов. Без этого никуда. «Добрая комната», также является одним из флагманских проектов, в котором мы выступаем партнерами», – отметил руководитель областного отделения «Российских студенческих отрядов» Павел Ковалев.

Среди присутствующих на встрече активистов Павел Ковалев выделил Наталью Тимонину, которая курировала все «Добрые комнаты» на территории области и объехала каждый объект лично.

«Наталья – яркий представитель нашего штаба. Когда надо было с одного конца области на следующее утро приехать на другой – ей жаль было тратить драгоценное время на возвращение домой. Поэтому она оставалась ночевать на объектах», – заявил Ковалев.

Развитие проекта

На сегодняшний день проект «Добрая комната» – это 75 уютных и комфортных детских пространств по всему Подмосковью. Из них 46 расположены в соматических отделениях больниц, 29 – в поликлиниках.

«Теперь это полноценный проект, который готов масштабироваться на остальные регионы, а также будет продолжаться и у нас. Сегодня уже обсудили перспективы и планы», – добавил Брынцалов.