Лесничие Подмосковья выйдут на патрулирование вместе с казаками в мае

Патрули, для привлечения внимания к проблеме лесных пожаров, будут проводить информационно-разъяснительную работу среди посещающих лес граждан, напоминать об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, предусмотренной действующим законодательством, а в случае выявления очагов возгорания, до прибытия пожарных расчетов, лесничие и казаки будут локализовать огонь, используя первичные средства пожаротушения.

При выборе маршрутов совместного патрулирования акцент будет сделан на проверку участков лесного фонда, где расположены излюбленные места массового отдыха местных жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.