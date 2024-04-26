Нутрициолог дала советы, как избежать переедания в майские праздники

В весенние праздники многие неизбежно сталкиваются с соблазнами в виде шашлыков, калорийных закусок, салатов и алкоголя. Нутрициолог Алена Чернова объяснила, как сохранить фигуру и избежать переедания в таких условиях, сообщает «МИР 24» .

Врач посоветовала отказаться от практики голода на протяжении целого дня в преддверии праздничного застолья. Пропуск приемов пищи может только увеличить вероятность переедания, подчеркнула Чернова. Она призвала поддерживать нормальный режим питания в течение всего дня.

Также следует стараться увеличить потребление овощей, особенно тех, которые можно приготовить на гриле. Они прекрасно сочетаются с мясными блюдами, такими как шашлыки или колбаски-гриль. Нутрициолог порекомендовала начать прием пищи именно с овощей, чтобы заполнить желудок.

Кроме этого, медик посоветовала сократить количество потребляемых газированных напитков на майских праздниках, а лучше — вовсе их исключить. По словам Черновой, лимонады, соки и алкоголь содержат жидкие калории, которые не насыщают организм. Вместо них лучше пить компоты или чай.