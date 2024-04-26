Порядка 1,7 тыс ям ликвидировали в трех округах Подмосковья за неделю

Порядка 1 700 дефектов покрытия устранили за неделю в Можайском, Наро-Фоминском и Рузском округах. В настоящее время ликвидация дефектов покрытия продолжается во всех округах Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«В Можайске ямочный ремонт провели на улицах Мира, Урицкого в рабочем поселке Уваровка, в деревне Ваулино. В Наро-Фоминске — рядом с деревней Веселево, в деревне Симбухово на улице Дороховской, на дороге вблизи деревни Кузьминское. А в Рузе — в микрорайоне Северный и вблизи деревни Сафониха», — пояснили в ведомстве.

В настоящее время ликвидация дефектов покрытия продолжается во всех округах Подмосковья. Завершить активную стадию данного вида работ в рамках генеральной уборки дорожной сети после зимнего периода планируется до 1 мая.

После перехода на летнее содержание ямочный ремонт проводится с применением горячей асфальтобетонной смеси, качество выполнения работ оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и занесением их в базу данных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.