Сотрудники предприятий потребительского рынка Подмосковья вышли на субботник

В микрорайоне Климовск сотрудники управления потребительского рынка администрации Подольска, работники парка «Дубрава» и активные жители очистили от мусора берега реки Петрицы вдоль пешеходной зоны, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Коллективы организаций в рамках субботника провели работы по благоустройству и уборке общественных территорий. Подобные мероприятия в области стали уже традицией и просто хорошим тоном со стороны сотрудников предприятий потребительного рынка по отношению к окружающей среде», — сказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.

В ходе субботника были проведены работы по уборке мусора, веток, ремонту и покраске ограждений и фасадов зданий, а также опилке деревьев и обустройству газонов.

Также 27 апреля в городском округе Серпухов состоится масштабная общеобластная уборка территории, участие в которой примут коллективы ТЦ, федеральных торговых сетей, ресторанов и кафе и промышленных предприятий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.