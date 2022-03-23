РИАМО - 23 мар. На Савеловском и Белорусском направлениях МЖД и МЦД-1 приостановлено движение поездов, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Изменения в расписании движения железнодорожных составов вызваны работой правоохранительных органов на станции Лобня.

Поезда не курсируют в обе стороны. О сроках устранения задержки пока не уточняется.

Отмечается, что МЖД принимает меры для сокращения опоздания задержанный железнодорожных составов.