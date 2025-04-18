Пассажирский автобус вылетел с трассы в Кузбассе из-за гололеда

Утром 18 апреля на трассе Кемерово — Пинигино пассажирский автобус вылетел с дороги из-за гололеда, сообщает Сiбдепо .

Инцидент произошел в районе деревни Пинигино Топкинского района. Предварительно, причиной случившегося стал сильный гололед после ночного снегопада. Спасатели экстренно прибыли на место ДТП. Согласно последним данным, пострадавших нет.

Однако ситуация на дорогах Кузбасса остается небезопасной. Метеорологи рекомендовали местным жителям проявлять особую внимательность при движении по этому участку трассы, так как 19 апреля ожидаются гололед и ухудшение видимости.

Из-за погодных условий за сутки произошло множество ДТП. В социальных сетях люди активно рассказывают об инцидентах на дорогах.