Российские военные использовали трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000 для удара по скоплению военной техники Вооруженных сил Украины в Сумской области. Одним ударом российские бойцы ликвидировали более 20 единиц техники противника, сообщает Mash .

На опубликованных кадрах с места удара видно, что над землей поднимается несколько клубов черного дыма. Предварительно известно, что военные ликвидировали в том числе американские танки М1 Abrams, которые представители киевского режима задействовали в атаке на Белгородскую область.

В настоящее время российские бойцы участвуют в сражениях, которые разворачиваются вблизи населенных пунктов Графовка и Поповка в Сумской области.

ВСУ пытались через Графовку ворваться в восточную часть Поповки, но не смогли. Военные ВС РФ остановили попытку противника атаковать их.