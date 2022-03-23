РИАМО - 23 мар. В городском округе Чехов на дорожных опорах установили специальные устройства, которые проектируют разметку на переход. Такая проекционная разметка появилась на 30 пешеходных переходах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

ДТП на пешеходных переходах остаются актуальной проблемой как в Подмосковье, так и в Чехове, в частности.

«Пешеходные переходы такого типа обратят внимание водителей и повысят безопасность пешеходов в темное время суток – направленное освещение значительно улучшит видимость перехода и позволит значительно сократить риск наездов», – уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Преимуществом проекционной разметки является высокая видимость при любых погодных условиях: такая проекция не тускнеет и не стирается из-за осадков, а водители могут увидеть ее на расстоянии от 150 до 200 м.

Проекционной разметкой оборудовали 3 перехода на путепроводе через железнодорожные пути на дороге Чехов – Попово, один переход на этой же трассе, 7 переходов на улице Чехова, 9 переходов на улице Полиграфистов и 10 переходов на Симферопольском шоссе.

В Подмосковье подсветкой разного уровня оборудованы более 860 пешеходных переходов, из них 169 расположены на 10 вылетных магистралях.

В регионе принимается комплекс мер по повышению безопасности в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Проекционная разметка на переходах стала одной из рекомендаций в правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.