РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мар. Школу на 900 мест и детский сад на 360 мест откроют в поселке Мирный городского округа Люберцы в 2023 году, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава городского округа Владимир Ружицкий вместе с управляющим директором группы «Самолет» Алексеем Козловым в среду провел выездное совещание на строительной площадке. Объекты будут возведены застройщиком ООО «СЗ «Самолет-Томилино» в рамках инвестиционного контракта.

«Здание школы – трехэтажное, на территории учреждения предусмотрены спортивные, опытно-учебные, прогулочные зоны. В детском саду будет свой пищеблок, медицинский кабинет, музыкальный и физкультурный залы. Для обеспечения безбарьерной среды здания садика и школы оборудуют пандусами с поручнями, лифтом, туалетами для маломобильных граждан, пожарно-безопасной зоной», - сказал Ружицкий.