РИАМО - 23 мар. В Роскомнадзоре отметили, что ограничили доступ к сайту с утекшими в Сеть личными данными пользователей сервиса «Яндекс. Еда», сам сервис доступен для пользователей, сообщает Федеральное агентство новостей.

В интернете разместили информацию о том, что Роскомнадзор составил административный протокол в отношении «Яндекс. Еды», а также включил ее в реестр нарушителей за якобы нарушение законодательства страны.

Представители Роскомнадзора объяснили, что в реестр внесли портал, на котором была сделана интерактивная карта с данными россиян, которые пользовались услугами «Яндекс. Еды».

Сведения о пользователях данного сервиса ранее оказались в свободном доступе в Сети, их разместили на сайте с интерактивной картой.