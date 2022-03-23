РИАМО - 23 мар. Депутаты Мосгордумы утвердили 15 кандидатур в состав Общественной палаты города, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
В состав Общественной палаты столицы вошли Александр Асафов, Максим Буре, Вадим Виноградов, Оксана Гаман-Голутвина, Руслан Губайдуллин, Вадим Ковалев, Надежда Косарева, Алексей Кошель, Сергей Ладочкин, Илья Массух, Людмила Мясникова, Филипп Смирнов, Валерий Теличенко, Владимир Чернецкий и Александр Школьник.
В состав Общественной палаты Москвы входят 45 человек. 15 членов предлагает столичный парламент. Еще 15 кандидатов утверждает мэр Москвы. Утвержденные градоначальником и Мосгордумой 30 членов Общественной палаты определяют, кто займет оставшиеся места.
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