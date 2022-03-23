РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мар. В среду на очередном заседании Совета депутатов Балашихи утвердили положение по отбору кандидатов на должность главы Балашихи, конкурс проведут в конце мая, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

На мероприятии, которое прошло под руководством председателя Совета депутатов округа Геннадия Попова, были рассмотрены 19 вопросов, в том числе имущественные. В ходе заседания депутаты утвердили и положение по отбору кандидатов на должность главы Балашихи, снизив требования к претендентам. Так, для выдвижения своей кандидатуры не будет учитываться отсутствие опыта работы на руководящих должностях. Конкурс по отбору проведут в конце мая.

По словам Попова, в ходе заседания назначили и публичные слушания по исполнению бюджета за 2021 год. Они пройдут 13 апреля.

«Также на основании протестов городской прокуратуры внесли изменения и дополнения в положение о контроле за теплоснабжающими организациями», — сказал Попов.

В повестке был представлен и отчет управления культуры городского округа о проделанной работе. Депутаты в свою очередь утвердили список лауреатов ежегодно присуждаемой муниципальной премии в области культуры и искусства. В текущем году соискатели пяти наград получат по 50 тыс. рублей. Премии вручат в день профессионального праздника работников культуры 25 марта.

Кроме того, произошли изменения в количественном составе депутатского корпуса. Депутат по седьмому избирательному округу Никита Анашкин перешел на работу в органы госвласти и сложил с себя полномочия народного избранника.