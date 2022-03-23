РИАМО - 23 мар. В новой Москве задержали 43 человека после массовой драки между представителями этнических групп на одном из предприятий, сообщил начальник Главного управления МВД России по городу Олег Баранов.

Ранее в новой Москве произошла массовая драка. В результате один человек получил ножевое ранение. Было возбуждено уголовное дело.

«Встал вопрос, кто будет разгружать транспортное средство. Одни либо другие. На этой почве произошел конфликт. Один гражданин получил ножевое ранение. Своевременными действиями сотрудников полиции 43 гражданина было задержано. В том числе и лицо, которое нанесло ножевое ранение», - рассказал Баранов.

По его словам, в Москве периодически возникают конфликты между разными этническими группами. Как правило, они возникают на бытовой почве.