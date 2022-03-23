РИАМО - 23 мар. На заседании комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку представители крупнейших торговых сетей подтвердили, что в регионе достаточный товарный запас сахара и гречки, сообщает пресс-служба подмосковного парламента.

Из-за введения экономических санкций в регионе наблюдается ажиотажный спрос на некоторые категории товаров. В течение минувших двух недель особым спросом пользовались мука, сахар, растительное масло и гречневая крупа.

«Наш комитет на постоянной основе ведет мониторинг цен на продукты первой необходимости», – подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

Вместе с ФАС России и прокуратурой органы власти работают над недопущением необоснованного повышения цен на 10 и более процентов с исключением сезонного фактора. Планируется, что производителям пищевой продукции компенсируют ключевую ставку из бюджета Московской области.

Чтобы снизить риск возможной нехватки товаров, были составлены списки по 32 дистрибьюторам Подмосковья и Москвы, а также 6 российским производителям, у которых наблюдается задержка отгрузки сахарного песка в магазины. Перечень был передан в ФАС России и УФАС России по Московской области.

Два раза в неделю списки магазинов с дефицитом направляются в торговые сети для увеличения отгрузок и пополнения товарного запаса.

Как показал анализ, в скором времени ажиотажный спрос пойдет на спад, повышенная нагрузка на торговые сети снизится и товары начнут поставляться в обычном режиме.