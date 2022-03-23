РИАМО - 23 мар. Мэр столицы Сергей Собянин встретился с представителями предпринимательского сообщества Москвы и рассказал о комплексе мер по поддержке малого и среднего бизнеса мегаполиса, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

«Малый и средний бизнес играет ключевую роль в жизни Москвы. Предприниматели дают работу более 4 млн москвичей, производят четверть валового регионального продукта и обеспечивают до 20% поступлений в городской бюджет», – заявил Собянин.

Он отметил, что бизнес в настоящих условиях беспокоят высокие ставки по кредитам и избыточное административное давление. Кроме того, препятствуют работе проблемы с импортом и логистикой.

Чтобы поддержать предпринимателей города, правительство Москвы разработало программы льготного кредитования и грантовой поддержки.

Так, в городе начнет действовать программа льготного кредитования по ставке 15% на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Срок субсидирования процентной ставки составит 1 год, а максимальный размер кредита – 50 млн рублей.

Также в мегаполисе реализуют программу льготного кредитования на инвестиционные цели вместе с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. По ней максимальный размер кредита составит до 300 млн рублей, а ставка для конечного заемщика – 7%.

Помимо этого, в городе работает программа льготного факторинга и выделяются гранты на реализацию проектов создания импортозамещающих производств. Средства гранта можно будет использовать для компенсации затрат на создание или расширение действующего производства в течение 3 лет.

Еще одной мерой поддержки станут гранты на проведение льготных тестирований. Предприниматели смогут брать до 2 млн рублей для компенсации затрат на логистику, страхование, сертификацию, расходные материалы и т.д.