Леня Голубков из рекламы МММ срочно обратился к врачам

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Актер Владимир Пермяков из рекламы МММ обратился к врачам из-за боли в сердце

Актер Владимир Пермяков, сыгравший Леню Голубкова в рекламе МММ, обратился к докторам. У него диагностировали тяжелый недуг, сообщает SHOT .

Пермякову 72 года. Он пожаловался докторам на неприятные ощущения в шее, сердце и спине. По предварительной информации, мужчине диагностировали диабет.

Доктора запретили Пермякову есть жирную пищу, колбасу, сало, консервы. Также мужчине нельзя пить газированную воду.

Пермяков в беседе с журналистами сказал, что занимается спортом и готовится играть в театре и сериалах, кино.