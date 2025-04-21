Улицы встали: водители не могут проехать в районе Ленинского проспекта в Москве

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Глухие пробки образовались в районе Ленинского проспекта в Москве

В Москве образовались сильные пробки на прилегающих улицах к Ленинскому проспекту, по данным «Яндекс.Карт».

На Ломоносовском проспекте пробка «бордового» цвета. Один из пользователей написал, что люди стоят на одном месте.

Глухая пробка образовалась на улицах Островитянова, Миклухо-Маклая, прилегающих к Ленинскому проспекту.

Аналогичный затор появился на улице Обручева около ТЦ «Рио».

Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» писал, что на Киевском шоссе перекрывали движение. Там на прилегающих дорогах образовались пробки бордового цвета.

Один из пользователей «Яндекс.Карт» сообщал, что была перекрыта дорога.

«Кого-то ждем», — отметил он.

Пользователи жаловались на то, что перекрыт выезд на Ленинский проспект. Дублер, по их словам, тоже «стоял».