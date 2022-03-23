РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мар. Предприятия на территории городского округа Люберцы ищут специалистов рабочих профессий, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий на ярмарке вакансий в среду.

С начала 2022 года в центр содействия населению Люберец обратились 828 человек. Всего в округе 634 жителя находятся без работы.

«Я расцениваю, что сегодня на предприятиях у нас вакансий много. Востребованы и инженеры, и конструкторы, и проектанты. Востребованы рабочие профессии – это сварщики, слесари и водители», – сказал Ружицкий.

Участие в ярмарке приняло более 20 предприятий из Люберец, Лыткарина, Дзержинского, Котельников и Москвы. Также 8 учебных заведений рассказали о программе обучения и пригласили школьников на поступление.