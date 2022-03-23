РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. В подмосковном Подольске 25 марта пройдет форум «Управдом», на нем обсудят месячник по благоустройству и проведение капремонта общего имущества многоквартирных домов. Об этом сообщила администрация округа.

Форум председателей советов многоквартирных домов городского округа Подольск «Управдом» начнется 25 марта в 15:00, регистрация с 14:30. Он пройдет в помещении концертного зала администрации Подольска по адресу: улица Кирова, 4.

В форуме примут участие замглавы администрации Роман Рязанцев, руководитель отделения Ассоциации председателей советов МКД в округе Ольга Дорофеева, зампредседателя комитета по ЖКХ Алина Позднякова, начальник управления «Подольск» ООО «МосОблЕИРЦ» Александр Гусаков, представители Чеховского филиала ООО «МСК-НТ», Главного управления содержания территорий Московской области и Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области».

На форуме обсудят месячник по благоустройству и реализацию программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов». Также участники мероприятия узнают о принимаемых мерах по улучшению качества вывоза ТКО и КГО на территории муниципалитета, о результатах контроля соблюдения графика вывоза ТКО, дезинфекции, замене и ремонте контейнеров.

Председателям советов многоквартирных домов расскажут о теории и практике раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Также напомнят о необходимости обеспечивать безопасность использования газового оборудования в МКД.