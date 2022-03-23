РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 мар. Депутат Мособлдумы Олег Жолобов обсудил с жителями обустройство спортивной площадки в селе Колычево, сообщается в группе местного отделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

Жолобов совместно с начальником территориального отдела Колычевского административного округа Александром Мироновым встретился с жителями села Колычево.

К областному парламентарию обратились с просьбой оказать содействие в оборудовании спортивной площадки в соответствии с современными требованиями. Жители села хотят, чтобы обычное футбольное поле превратилось в многофункциональную площадку.

«Разъяснил собравшимся, что для принятия окончательного решения по вопросу строительства многофункциональной спортивной площадки необходимо определить собственника земельного участка, а также провести обследование на наличие подземных коммуникаций. Так уже ранее сделано в селе Растуново, в ГПЗ «Константиново», в микрорайоне Авиационный, а в этом году запланировано строительство площадки в поселке санатория Подмосковье. Обращение жителей принято в работу», - сказал Жолобов.