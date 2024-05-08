Для жителей деревни Бабкино в Дмитрове организовали заезд автобусов маршрута № 24

В Дмитрове с 13 мая будет организован заезд автобусов маршрута № 24 «Дмитров — ст. Костино» в деревню Бабкино. Это позволит обеспечить комфортный проезд жителей деревни до Автостанции Дмитров и других социально-значимых объектов города Дмитров, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На маршруте № 24 работают 3 автобуса, выполняя 30 рейсов в сутки. Теперь автобусы будут совершать 3 заезда в будние дни в деревню Бабкино.

Первый рейс от остановочного пункта «Бабкино» в сторону остановочного пункта «Автовокзал Дмитров» отправляется в 7:19, а отправление от остановочного пункта «Автовокзал Дмитров» с заездом в деревню Бабкино — в 16:02 и 18:15.

На маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Москвы и Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — отметил Воробьев.