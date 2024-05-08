В этом году Россия отмечает 79-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны. В честь этого события традиционно в Москве на Красной площади состоится парад Победы — он начнется 9 мая в 10:00 и продлится около двух часов.

Посмотреть парад Победы можно в прямом эфире на Первом канале, «России 1», РЕН ТВ, НТВ и других федеральных каналах. Также прямой эфир можно посмотреть в интернете — на официальных сайтах СМИ и соцсетях.

История

Впервые парад Победы состоялся 24 июня 1945 года. Его принимал трижды Герой СССР маршал Георгий Жуков. Главнокомандующий Советской армией Иосиф Сталин наблюдал за происходящим с трибуны над мавзолеем Ленина.

Второй Парад случился только в 1965 году — через 20 лет после окончания ВОВ. Потом шествия проводили в 1985 и 1990 годах. Ежегодным парад Победы стал только в 1995 году.

О событии в 2024 году

В Минобороны ранее сообщили, что в 2024 году в параде примут участие 9 тысяч человек и более 70 единиц военной техники и вооружения, в том числе авиация ВКС РФ. Воздушную часть парада отменяли в 2022 и 2023 годах.

Перед началом события на Красную площадь вынесут флаг России и Знамя Победы. Глава государства Владимир Путин обратится с торжественной речью к россиянам. Затем собравшиеся отдадут дань уважения погибшим воинам и труженикам тыла ВОВ минутой молчания.

Парад открывают пешие расчеты — это полки, роты, батальоны, которые разделят по видам войск ВС РФ. По традиции в Параде примут участие представители нахимовского, суворовских, кадетских и музыкального училищ, а также юнармейцы.

В составе пеших расчетов идут и женщины-военнослужащие, казаки, участники СВО, Герои России и военный оркестр. Во главе всегда следует легендарный танк Т-34, а уже потом — современная военная техника.

Известно, что в этом году на Параде будут присутствовать лидеры восьми государств — Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Таджикистана, Гвинеи-Бисау, Лаоса и Кубы.

Маршрут

Техника начнет движение с Нижних Мневников, затем по Звенигородскому шоссе, Баррикадной, Триумфальной площади, остановится на Тверской и последует к Красной площади. Москвичи и гости столицы могут рассмотреть военную технику по пути следования. Дороги будут перекрыты от Пушкинской до Манежной площади, поэтому посмотреть парад с тротуара, как во время репетиции, не получится.

Обратный маршрут пройдет через Васильевский спуск, Кремлевскую набережную, на Новый Арбат по Моховой, затем техника последует к Баррикадной — на исходную позицию. На пути обратного следования также можно детально рассмотреть военную технику.

Где посмотреть парад Победы

Попасть на Красную площадь нелегко — билеты на событие не продаются. Вход на трибуны только по пригласительным, которые получают ветераны, их родственники и высокие гости.

Поэтому посмотреть шествие по телевизору — неплохая идея, ведь даже на трибунах Красной площади сложно рассмотреть лица военнослужащих и военную технику. Парад традиционно покажут на всех федеральных каналах и в прямом эфире в интернете.

Что касается авиационной части Парада, если есть возможность, то ее лучше наблюдать у Софийской набережной. Также самолеты будет хорошо видно на Ленинградском шоссе и у Белорусского вокзала.