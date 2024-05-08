В МОЦОМД стали оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь

сегодня в 19:02

На базе отделения детской урологии-андрологии стационарного отделения № 2 — Детская больница на протяжении последнего времени стало активно и успешно функционировать направление высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). Данный вид помощи в разрезе отделения детской урологии-андрологии включает в себя большой перечень малоинвазивных, но высокоэффективных оперативных вмешательств, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Примером подобных вмешательств могут послужить: множественные цистоскопические методики, включающие в себя как стентирование мочеточников при обструктивных уропатиях, так и эндопластика устьев мочеточников объемобразующими гелями при рефлюкс-уропатиях; оперативные вмешательства при гидронефротической трансформации почек, выполненные при помощи видеолапароскопических методик», — рассказал заведующий детским уроандрологическим отделением, кандидат медицинских наук, врач детский уролог-андролог Андрей Суходольский.

Подобные операции существенно снижают косметический ущерб, а также имеют значительно меньший срок реабилитации после оперативного лечения в сравнении с классическими методиками. Данный вид медицинской помощи пациенты получают абсолютно бесплатно.

Но помимо полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), требуется квота на высокотехнологичную медицинскую помощь, информацию о которой пациенты могут получить в ходе амбулаторного приема или консультации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.