РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 мар. В подмосковном Красногорске нет перебоев с выпиской лекарств льготникам, сообщила главврач Красногорской горбольницы №1 Анжелика Евзерихина.

Руководители лечебных учреждений округа и представители администрации ответили на вопросы жителей в среду. Традиционная встреча, посвященная проблемам здравоохранения, состоялась в актовом зале администрации муниципалитета. Жители могли заранее задать вопросы, медики подготовили на них ответы.

Один из жителей поинтересовался, как в сложившейся ситуации будут обеспечивать лекарствами льготников.

«Льготное лекарственное обеспечение граждан как по федеральной, так и по региональной льготе было, есть и будет, с ним ничего не изменится. Минздравом заключены контракты, по ним происходят закупки, препараты завозят в аптечную сеть «Мособлмедсервиса», - сказала Евзерихина.

Она добавила, что в курсе, что в частных аптеках пропал из продажи, например, препарат для лечения щитовидной железы. Но, по словам медика, дефицит образовался исключительно из-за того, что многие граждане решили закупиться им впрок, и в течение 1-2 недель ситуация стабилизируется.

Директор Красногорской горбольницы №2 Елена Морозова добавила, что в период пандемии пациенты могли выписывать препараты сразу на 3 месяца. Сейчас ограничения сняты, и препараты вновь выписывают 1 раз в месяц.

Она подчеркнула, что все листы ожидания, которые формируются в лечебных учреждениях, мониторятся Минздравом.

«У нас нет ни одного пациента в листе ожидания. Все, кто обратился за выпиской льготных лекарственных средств, рецепты получили», - заверила Морозова.

Она напомнила, что теперь рецепты формируются в электронном виде и автоматически попадают в тот аптечный пункт «Мособлмедсервиса», в котором лексредство есть в наличии.

Еще один вопрос был связан с нехваткой в больнице №1 нескольких препаратов для лечения онкозаболеваний. Евзерихина пояснила, что перебои были во время смены поставщика, когда по одному контракту поставки уже закончились, а по другому еще не начались. Тогда врачи предлагали пациентам другую дату госпитализации.

«На сегодняшний день препараты имеются в наличии», - подчеркнула Евзерихина.

Такая же ситуация с реагентами для проведения анализов. В настоящий момент, по словам Евзерихиной, в лаборатории КГБ №1 все реагенты есть.

«Все анализы делаются не по желанию пациента, а по назначению врача. Если врач анализ назначил, он будет сделан», - подчеркнула главврач первой горбольницы.