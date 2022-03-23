РИАМО - 23 мар. На этой неделе АО «Мособлэнерго» закончило работы по реконструкции двух подстанций в Егорьевске, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Работы по обновлению электросетевого хозяйства проводятся с начала текущего года в рамках программы Минэнерго региона по повышению надежности электроснабжения потребителей. Трансформаторы на более мощные заменили на подстанциях ТП-7 и ТП-122, которые находятся на ул. Гражданской и на Коломенском шоссе.

Кроме того, в текущем году в Егорьевске для повышения надежности электроснабжения потребителей будут заменены 24 опоры и 2,1 км проводов линий электропередачи, капитальный ремонт одной трансформаторной подстанций.

Мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей выполняются под контролем Минэнерго Подмосковья. Данная программа проводится на проблемных территориях в 21 городском округе региона.