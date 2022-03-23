РИАМО - 23 мар. Специалисты нового хирургического отделения Дубненской городской больницы провели около 500 малоинвазивных операций детям за год, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Врачи нового хирургического отделения в Дубне проводят операции с минимальным травмированием тканей с помощью применения лапароскопического и эндоскопического способов.

За год работы нового отделения четыре детских хирурга, работающих в нем, проводили различные малоинвазивные операции, в том числе удаление аппендицита, грыж, рассечение спаек и другие.

«К нам поступают дети из Дубны и других муниципалитетов Подмосковья, а также из ближайших регионов. Наши специалисты успешно проводят малоинвазивные операции, в том числе с применением эндоскопического оборудования – для малоинвазивного доступа - через небольшие проколы, без полостных разрезов», – рассказал главный врач Дубненской городской больницы Алексей Осипов.

Он отметил, что процесс заживления и восстановления тканей после малоинвазивных операций происходит значительно быстрее, чем при традиционном хирургическом вмешательстве. Во многих случаях детей, перенесших такие операции, выписывают из стационара уже через несколько дней.

Отделение детской хирургии Дубненской городской больницы открылось год назад на базе нового хирургического корпуса и было оснащено новейшим лечебным и диагностическим оборудованием. В состав специалистов нового хирургического отделения вошли четыре детских хирурга высшей квалификационной категории.