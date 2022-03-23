РИАМО - 23 мар. В Ивантеевской больнице открылось отделение челюстно-лицевой хирургии, в котором будут оказывать медпомощь пациентам с воспалительными заболеваниями и травмами лица. Об этом сообщает пресс-служба областного Минздрава.

«Новое отделение челюстно-лицевой хирургии в больнице оснащено современным оборудованием, также для работы привлечены высококвалифицированные кадры. Пациенты будут получать здесь всю необходимую медицинскую помощь по профилю в рамках ОМС», – сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

По ее словам, расширять спектр оказываемой медпомощи и повышать ее доступность – это основной приоритет в работе.

Стригункова добавила, что в отделение поступают первые пациенты. К примеру, лечение там начала проходить пациентка с остеомиелитом нижней челюсти.

«Спасибо за такое отделение и такой персонал. Я лечусь бесплатно по ОМС. Здесь не только оказывают эффективное лечение, но и созданы прекрасные условия для пациентов», – сказала пациентка Мария Васильевна.