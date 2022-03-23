РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 мар. В городском округе Мытищи в 2022 году планируется расселить 19 домов, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

7 из них признаны аварийными, они расположены по адресам: п. Пироговский: ул. Советская, 3; ул. Фабричная, 5 и 11; в Мытищах – ул. 3-я Крестьянская, 18 и 18А; ул. Семашко, 67; ул. Тайнинская, 17.

12 домов с высоким уровнем износа: ул. Медицинская, 2, 2А, 4, 4Б, 6 корп. 2 и 11 (по договору развития застроенных территорий с ООО «СЗ Инвест-Строй»); ул. Трудовая, 23, 27 и 29; 2-я Крестьянская, 46, 48 и 50 (по договору развития застроенных территорий с ОО СЗ «Реновация-Мытищи»).

Уже приступили к расселению аварийного дома №2 по ул. Сазонова в п. Пироговский.