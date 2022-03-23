РИАМО - 23 мар. Главгосстройнадзор Подмосковья начал использовать новую форму посещений и контроля строительных площадок – профилактический визит. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Данная мера позволит подготовиться застройщику к предстоящей проверке, а также снизить число отказов в выдаче заключения о соответствии техрегламентам (ЗОС). Кроме того, она поможет ограничить репрессивность функции надзора. Цель такой формы работы – помочь застройщику завершить строительство и получить ЗОС в максимально короткий срок.

«Застройщик через РПГУ направляет запрос на проведение профвизита. Состав инспекторов выезжает на объект с дружеским визитом и дает рекомендации по подготовке необходимого пакета документов и объекта к проверке», – сказал министр правительства региона по госнадзору в строительстве Артур Гарибян.



Для застройщиков, которые находятся на финальной стадии строительства, будет предусмотрена отдельная возможность направления запроса за 20 дней до начала проверки.

По словам Гарибяна, в этом случае при выполнении рекомендаций надзорного ведомства проверка по завершению строительства будет проведена в укороченные сроки: всего 3 дня вместо 10.

Он также подчеркнул, что в разработке у Главгосстройнадзора также находится цифровой календарь запросов на профилактику для застройщиков реализуемый на РПГУ. В нем можно будет выбрать удобную дату визита специалистов в один клик.