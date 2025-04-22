Цементовоз расплющил Lada Vesta и Sollers ST6 в Татарстане, 4 человека погибли

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Прокуратура: четыре человека погибли в массовом ДТП с цементовозом в Татарстане

Четыре человека погибли в массовом ДТП с цементовозом в Татарстане. Предположительно, по вине последнего произошло ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Столкновение случилось ночью 21 апреля. На 58 километре дороги Р-241 Казань-Буинск-Ульяновск рядом с Малыми Кокузами Апостовского района цементовоз марки Foton ехал на небезопасной скорости.

В результате машина врезалась в Lada Vesta, КАМАЗ и Sollers ST6. Они стояли рядом с мостом, ожидая зеленого света.

Из-за аварии скончались четыре человека — водители и пассажиры Lada Vesta, Sollers ST6. Открыто уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса России — «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

На опубликованных пресс-службой прокуратуры Татарстана снимках видно, что Lada Vesta и Sollers ST6 сплющены «всмятку» после столкновения с цементовозом.