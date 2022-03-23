РИАМО - 23 мар. Компания Nestle уводит с российского рынка свои бренды KitKat и Nesquik, пишет газета «Известия».

По данным агентства Bloomberg, компания намерена оставить производство только товаров первой необходимости.

Nestle S.A. — швейцарская транснациональная корпорация. Является крупнейшим в мире производителем продуктов питания.

Геополитическая ситуация обострилась в мире после начала военной спецоперации на Украине 24 февраля. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. Западные страны ввели в отношении России экономические санкции.

Ранее с российского рынка ушли такие компании, как IKEA, Bershka, McDonald’s и другие.