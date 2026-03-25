«Диктант Победы» в Подмосковье в этом году напишут на новых площадках

В этом году международная патриотическая акция «Диктант Победы», которую «Единая Россия» проводит в преддверии 9 мая в регионах России и десятках зарубежных стран, пройдет на новых площадках. В их числе мемориальный комплекс «Героям-панфиловцам» в Волоколамском округе, Ленино-Снегиревский музей в округе Истра, Усадьба Горенки в Балашихе и Музей «Мир исторической реконструкции» в Орехово-Зуево.

Региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Мособлдумы от «Единой России» Владимир Вшивцев напомнил, что в акции могут принять участие все желающие.

В прошлом году она собрала свыше 70 тысяч жителей Подмосковья.

«Диктант включает 25 вопросов по истории Великой Отечественной войны. В прошлом году в него входил и блок вопросов о специальной военной операции. Участвовать в акции можно на одной из более чем тысячи площадок в Московской области или онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Участники получат сертификаты, а федеральных победителей пригласят на Парад Победы в Москве», — сообщил Владимир Вшивцев.

Он также отметил, что к «Диктанту Победы» «Единая Россия» приурочен конкурс музеев «Военно-исторические диорамы: история в деталях», который включает номинации «Лучший городской музей» и «Лучший сельский музей». Проведет конкурс студенческих театральных постановок «Без срока давности», организованный вместе с Российским историческим обществом, фондом «История Отечества» и Национальным центром исторической памяти при Президенте РФ.

Кроме того, на площадках диктанта можно будет испытать свои силы в игре «Мир танков» и в Международной исторической интеллектуальной игре «1418» — командном соревновании, посвященном героическому подвигу советского народа в годы ВОВ. И каждый желающий сможет написать письмо нашим бойцам, участвующим в специальной военной операции Партийному проекту «Единой России» «Историческая память» в этом году исполняется 20 лет. Цель проекта — сохранение исторического и культурного наследия России, содействие патриотическому воспитанию молодежи.

