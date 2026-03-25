Ударил головой о косяк: хозяин силой выкинул девушек из съемной квартиры в Пензе

Две подруги, Ольга и Анастасия, попали в неприятную ситуацию в Пензе. Они сняли квартиру посуточно, но оказались втянутыми в мошенническую схему. При этом арендодатель вел себя неадекватно, выпихнул девушек за порог и даже ударил одну из них головой о косяк.

Девушки приехали в город на фестиваль, а квартиру забронировали заранее через популярный сервис. Отзывов не было, но фото жилья им понравились. По приезде общаться с арендаторами никто особо не захотел, кое-как им удалось заселиться, хоть и позже назначенного времени. Вечером к подругам пришли друзья, чтобы собраться вместе на фестиваль.

«Врывается хозяин квартиры и начинает орать, чтобы мы выметались, потому что мы не имели права ни одного человека приглашать (но нигде об этом не написано). Или мы платим ему еще 7 тысяч. Он орал и визжал. Время 10 вечера, нам нужно идти на фестиваль», — рассказала одна из девушек.

В итоге компании удалось договориться с хозяином на 5 тыс. рублей, при этом до заезда они отдали депозит в 3 тыс. рублей. Он пообещал, что депозит вернет, если при сдаче квартиры все будет хорошо. Арендаторы согласились на такие условия.

«Самое интересное началось при выезде. Он прилетел и давай осматривать квартиру: проверял полки — скрипят или нет, краны открывал, швы плитки, пересчитывал тарелки, а потом заглядывает на пол, где стоит диван, и видит скол ламината (или он знал, что он там есть)», — вспоминает Ольга.

Было понятно, что ламинат явно продавлен диваном, но хозяин начинать кричать, что это арендаторы испортили пол: «Валите отсюда! Депозит вам не верну!». После этого мужчина выставил за дверь вещи, что возмутило Ольгу. В итоге он силой вытолкнул девушку из квартиры, ударив головой о дверной косяк, а сам закрылся внутри.

В сервисе девушкам посоветовали написать заявление в полицию, но там над ними посмеялись и заявили, что не приедут или все же будут на месте, но неизвестно когда. Позже парень, с которыми ехала компания, рассказал, что тоже снимал квартиру в этом доме и ему также не вернули депозит.

«Мы решили просто посмотреть номера телефонов. И бинго! Это те же самые люди! Прикиньте, сколько людей они так поимели? <...> Нормальная такая схема!» — заключила Ольга.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.