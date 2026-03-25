Кемерово почтил память 60 жертв пожара в «Зимней вишне»

Восемь лет назад в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 37 детей и 23 взрослых

В Кемерове 25 марта прошли траурные мероприятия в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». В Парке Ангелов состоялась панихида и скорбный марш, сообщает Сiбдепо .

Ровно восемь лет назад, 25 марта 2018 года, в результате пожара в «Зимней вишне» погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Трагедия стала одной из самых масштабных в новейшей истории России.

В 10:00 в Парке Ангелов началась панихида. Священнослужители вознесли молитвы о погибших. К памятному камню горожане принесли алые гвоздики и мягкие игрушки. На церемонии присутствовал мэр Кемерова Дмитрий Анисимов.

Почтить память пришли не только жители областного центра, но и других городов региона. Для многих семей 25 марта остается датой, когда время словно остановилось.

Судебные процессы по делу о пожаре в основном завершены. По нему проходили 15 фигурантов. Часть осужденных уже освободилась, в том числе бывший глава регионального ГУ МЧС Александр Мамонтов и экс-совладелец ТЦ Вячеслав Вишневский. Некоторые из осужденных продолжают отбывать наказание.

Траурные мероприятия завершились скорбным маршем памяти.

