РИАМО - 23 мар. Сотрудники Росгвардии во время патрулирования в Москве получили сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в отделении банка. Правоохранители задержали злоумышленника на месте происшествия, сообщает пресс-служба столичного Главного управления Росгвардии.

Инцидент произошел на Кантемировской улице на юге города. К прибывшим на место происшествия росгвардейцам обратилась сотрудница банка. Она сообщила, что на посетителей отделения набрасывается мужчина, вооруженный ножом.

Росгвардейцам удалось обезвредить хулигана. Объяснить свое поведение он не смог, так как находился в неадекватном состоянии.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.