Эксперт Миронов объяснил, почему подвиг Александра Невского важен и сегодня

День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере — важное событие для российской истории, и это особенно актуально в настоящее время, сообщил РИАМО политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов.

«День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере — важное событие для российской истории, для всех россиян. Для нас, людей XXI века, то, что происходило тогда — 800 лет назад, — стало особенно важным сейчас. Ведь смотрите, что показывает эта победа? Что перед врагом нужно объединиться всему обществу, ведь и тогда, и сейчас — сохранение государства — высшая цель для каждого гражданина и патриота», — сказал Миронов.

Он добавил, что тогда в рядах Невского сражались представители многих русских княжеств и разных национальностей. Что символизирует всеобщее объединение перед лицом опасности.

«Кто тогда на нас нападал? Тевтонский орден, Запад, немцы и им подконтрольные эстонцы. Согласитесь, можно провести параллели на сегодняшний день. И победа тогда остановила экспансию врагов на восток и защитила Русь от порабощения Западом. Если помните, впоследствии таких попыток было много, но всегда с одним итогом для наших врагов. "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!" — слова, приписываемые Невскому, остаются предупреждением для любого противника России», — подчеркнул политолог.

Он заключил, что в настоящее время некоторые историки-русофобы в Европе пытаются приуменьшить значение этой битвы. В ответ на это россиянам важно знать ее значение, подчеркивать ее роль в сохранении российской государственности, объяснять это подрастающему поколению.

18 апреля в России отмечается День воинской славы — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. По-другому его называют Ледовое побоище, сражение прошло в 1242 году.