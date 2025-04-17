Жители двух столиц назвали причины отказа от велосипедов и самокатов
Согласно исследованию SuperJob, за последний год доля желающих добираться до офиса на двухколёсном транспорте в Москве снизилась на 4%, сообщает РБК.
В Москве и Петербурге всё меньше людей хотят ездить на работу на велосипедах и самокатах.
При этом лишь 3% москвичей и 4% петербуржцев регулярно используют велосипед, а о самокатах задумываются и того меньше.
«Цифры за семь лет почти не изменились, — констатируют аналитики. — Люди по-прежнему предпочитают машины или общественный транспорт».
Жители двух столиц назвали главные причины отказа от велосипедов и самокатов. Это длинные расстояния, строгий дресс-код и опасность на дорогах.
Эксперты связывают падение интереса и с ужесточением правил: власти всё строже регулируют использование средств индивидуальной мобильности, а инфраструктура остаётся неудобной для большинства.