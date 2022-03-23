РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мар. Жителям подмосковной Балашихи в ходе традиционных профилактических рейдов вновь напомнили о важности соблюдения мер безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

15 марта на перегоне «Железнодорожная – Кучино» Балашихи электропоездом был смертельно травмирован мужчина, причиной несчастного случая стал переход через железнодорожные пути в неустановленном месте.

Администрацией округа совместно с представителями ГКУ Московской области «Административно-пассажирская инспекция», ОАО «РЖД», других контрольно-надзорных органов, еженедельно проводятся рейды по выявлению нарушений на объектах железнодорожного транспорта. В ходе мероприятий составляются протоколы об административных правонарушениях и проводятся разъяснительные беседы с целью предупреждения травматизма и повышению безопасности граждан при нахождении на ж/д объектах.

В округе организованы работы по установке предупреждающих знаков, информационных щитов, а также обустройству и восстановлению ограждений для исключения несанкционированного прохода через железнодорожные пути.

Жителей округа просят не забывать, что железнодорожный транспорт – это зона повышенной опасности и необходимо соблюдать правила перехода через ж/д пути и правила нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры.