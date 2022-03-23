РИАМО - 23 мар. Граждане России с 1 апреля могут вновь посещать Южную Корею без визы, однако нужно будет зарегистрироваться в системе K-ETA, сообщает Газета.ru.

Пока в страну можно будет попасть для учебы, на лечение и по срочным гуманитарным вопросам.

Еще россиянам при въезде в Южную Корею нужно будет сдать ПЦР на коронавирус за 72 часа до прибытия и получить справку об отсутствии симптомов инфекции. Кроме того, вне зависимости от результатов теста россиян в этой стране ждет еще двухнедельный карантин.

Но это не касается тех, кто привился от коронавируса препаратом, одобренным ВОЗ.