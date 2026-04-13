Студент запустил мокасин в саркофаг с телом Ленина в Мавзолее

В Москве задержали первокурсника, который бросил свой мокасин в саркофаг с телом Владимира Ленина в Мавзолее из-за несогласия с его политикой, сообщает «Осторожно, Москва» .

18-летний парень спланировал все заранее. Днем 8 апреля он отстоял очередь в Мавзолей Ленина, дошел до саркофага, а затем запустил в него мокасин.

Студента задержали. На допросе он объяснил свой поступок тем, что не согласен с экономической и религиозной политикой Ленина.

При этом студент отказался признавать вину. В итоге он получил 10 суток административного ареста по делу о мелком хулиганстве.

Ранее эксперт Маргарита Антонова рассказала, что вопрос о сохранности тела Ленина окружен плотной завесой государственной тайны. Она предположила, что содержание тела обходится примерно в 1,6-1,8 млн рублей ежемесячно.

