Путин приветствовал делегатов и гостей XVIII Съезда Российского Красного Креста

13 апреля в Москве состоялся XVIII Съезд Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», где делегатов и гостей приветствовал президент страны Владимир Путин. В своем слове глава государства выразил признательность работникам и добровольцам за их беззаветную службу и верность идеалам помощи, подчеркнув стойкую верность принципам человечности, сочувствия и милосердия, что более века сплачивает коллектив РКК.

«Отрадно, что вы бережете замечательные традиции своих предшественников, приходите на помощь тем, кто оказался в беде, кто нуждается в поддержке и заботе, воплощаете в жизнь масштабные программы по оказанию содействия пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, многодетным семьям, пожилым людям, беженцам и переселенцам. Такая важная, по-настоящему подвижническая работа требует от каждого из вас душевной щедрости, чуткости и отзывчивости», — сказал Путин.

С 2021 по 2025 год поддержку от Российского Красного Креста получили более 8,6 миллионов граждан. В эту цифру включены лица, пострадавшие в ЧС, находящиеся в сложных условиях, пенсионеры, семьи, имеющие детей, и другие нуждающиеся группы. Для финансирования этой работы в указанный период было мобилизовано свыше 10,15 миллиардов рублей, что стало итогом глубоких преобразований в организации за пять лет. Эти данные были представлены председателем РКК Павлом Савчуком в начале съезда.

О Красном Кресте

Глубокие изменения в Российском Красном Кресте стартовали в 2021 году с формированием нового руководства. Организация шаг за шагом решала давние проблемы, такие как слабая связь между региональными представительствами, недостаток квалифицированных специалистов и неустойчивое финансовое положение. В течение пяти лет создана целостная операционная модель, введены передовые IT-инструменты, укреплены контакты с регионами и сотрудниками, а также обеспечена стабильная стратегия роста.

За последние пять лет РКК значительно увеличил число своих региональных представительств и охват проектов, что дало возможность улучшить уровень и значительно расширить доступность услуг по всей России. Число объектов, находящихся в оперативном управлении отделений, увеличилось более чем вдвое — до превышающих 500 единиц, а их совокупная площадь составила свыше 47 тысяч квадратных метров. Одновременно была создана обширная сеть локальных пунктов, гарантирующая деятельность организации в муниципалитетах и планомерную работу с гражданами.

«Российскому Красному Кресту уже почти 160 лет, и за весь этот период организация служила, служит и будет служить опорой для наших граждан в самых сложных и в самых тяжелых ситуациях. За последние пять лет Российский Красный Крест прошел серьезный путь развития. Проведены структурные изменения, усилены региональные отделения, расширилась география присутствия и введены единые стандарты работы в регионах, что чрезвычайно важно. Эти преобразования, безусловно, позволили вам действовать быстрее, согласованнее, эффективнее и приходить на помощь большему количеству наших людей. Свидетельство тому — возросший с 2021 года охват помощью более чем в 10 раз. Сейчас ежегодно различные виды помощи получают свыше 2 миллионов человек», — подчеркнула заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Фокус работы

В рамках преобразований особый фокус был сделан на совершенствование медицинских и социальных проектов Российского Красного Креста, в частности на предупреждение важных для общества болезней и развитие практики пожертвования крови и клеток костного мозга. В общей сложности за пять лет в информационных событиях о донорстве участвовали более 1,3 миллиона человек, а в Федеральный регистр костного мозга включились свыше 46 тысяч. Также РКК начал новую программу помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией, что повысило соблюдение режима лечения на 23%.

Значимой сферой стала деятельность Службы милосердия Российского Красного Креста. Число участников обучающих занятий по домашнему уходу увеличилось более чем втрое: с 17 тысяч в 2022 году до 56 тысяч в 2025 году. Всего за этот период навыки ухода за близкими освоили более 170 тысяч человек.

Также в ходе открытия Съезда представителям Российского Красного Креста были переданы Благодарственные письма Президента Российской Федерации, Благодарности заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Благодарственные письма Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, а также Федерального медико-биологического агентства России.

